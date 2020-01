Ritmiamo... con la comunità afgana

Dopo la FESTA ZERO del 30 Novembre scorso, prende il via “RitmiAmo”, un anno di incontri con artisti, musicisti, attori, registi, ballerini e coregrafi, poeti, scrittori, pittori e altri protagonisti di tutti i tipi di arte, di tutte le etnie e culture, uniti nella proposizione di un interattivo gioco interculturale tanto tra di loro che sopratutto con il pubblico, senza limiti d’inventiva, creatività, implicazione e coinvolgimento, in uno spazio aperto in cui è protagonista il ritmo in tutte le sue forme. Promotori e organizzatori del progetto: Associazione Kel'Lam, Associazione Camerunesi Roma e Lazio (CamRoL), Musintegra, Comunità Igbo, Associazione Fouta Toro, Comunità Afghana in Italia, Cooperativa Itinere.



Appuntamento a Sabato 25 gennaio 2020 (ore 16.00) a Roma, Casa della Cultura ‘Villa De Santis’ – via Casilina 665, con artisti di diverse nazionalità che interagiranno con la comunità afghana, principale protagonista dell'evento. Patrocinato da Roma Capitale Municipio V