Il ristorante Polpetta apre al Rione Monti

Polpetta espande il suo format e arriva anche a Rione Monti. Un ristorante che propone un menù interamente dedicato alle polpette. Tutto nasce dal voler creare un qualcosa che sia in grado di esaltare la qualità dei prodotti mediante estro dello chef e dalla cura per i dettagli. Il miglior modo di combinare il concetto di tradizione a quello di modernità, il tutto attraverso piatti semplici e fantastiche rivisitazioni.



Questo giovane e interessante Ristorante e Lounge Bar approda nel cuore del rione Monti, proponendo un menù fantasioso, in grado di accontentare davvero tutti. Perchè un classico come la polpetta non delude mai, soprattutto se rivisitato in chiave "polpetta"! Tutto questo e molto altro ancora da adesso in poi vi aspettano anche nella cornice di uno storico e affascinante quartiere romano, in via dei Capocci, 26.