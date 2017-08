Riso e sorriso a Forano: una serata organizzata dal Comitato San Sebastiano. Sabato 5 Agosto a Forano, grazie alla partecipazione degli chef stellati della Risotteria Melotti - Verona, saranno serviti:

- Risotto all'Isolana e risotto all'Amarone ( con dimostrazioni in loco)

- Costine in Agrodolce con Patate al Forno;

- Acqua

Menù a € 10,00

L'enoteca presente, dove potete degustare ottimi vini:

- Amarone della Valpollicella;

- Gewurztraminer;

- Valdobbiadene Docg Cartizze Dry;

- Prosecco 765 Jacur Extra-Dry.

Dolci fatti in casa e frutta fresca. La serata sarà ricca di risate grazie allo spettacolo di Lando e Dino.

Il Comitato San Sebastiano per Riso e sorriso

Il Comitato San Sebastiano 2018 è costituito dai "ragazzi" del 1968 - supportati da un valido staff di preziosi amici - che condividono la stessa voglia di stare insieme e lo spirito religioso che animerà la festa patronale del 20 gennaio 2018. Le attività che saranno proposte in questi mesi di preparazione non hanno scopo di lucro e avranno come unica finalità quella di raccogliere fondi da utilizzare per la realizzazione dei due giorni di festa e per le attività caritative.