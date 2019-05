40 anni della Riserva Naturale di Nazzano: gli eventi gratuiti

Compie quarant’anni la Riserva Naturale Nazzano, Tevere Farfa, prima area protetta istituita nella Regione Lazio e oasi naturalistica di straordinaria bellezza, ricompresa tra i comuni di Nazzano, Torrita Tiberina, Montopoli di Sabina, Sant’Oreste, Fara in Sabina e Castelnuovo di Farfa.

“L’importante ricorrenza coincide, dunque, con l’anniversario di istituzione del Sistema delle aree protette del Lazio - fa sapere Dario Espostio, presidente della Riserva - e sarà festeggiata con una serie di eventi gratuiti per adulti e bambini che si terranno il prossimo sabato 1 e domenica 2 giugno, a conclusione della Settimana Europea dei Parchi 2019, nel comprensorio della Riserva al km 28,100 di via Tiberina”.

Gli eventi in programma

Tra gli eventi in programma: esibizione musicale di cornamuse e zampogne a cura del musicista e ricercatore Alessandro Mazziotti; passeggiate con letture animate e laboratori espressivi, curati dall’attrice Francesca Spurio; laboratori di pittura naturalistica per adulti e bambini “colora la natura della Riserva”, curati dall’Aipan e Concetta Fiore; dimostrazione di tecniche di lavorazione della stramma, erba utilizzata per realizzare stuoie, sport etc., a cura del Parco “Riviera di Ulisse”; laboratorio di educazione ambientale e alimentare per bambini, promosso dal Parco dei Monti Lucretili; laboratori didattici su “biodiversità, prede e predatori, segreti di piccoli pennuti”, organizzato dalla cooperativa Mille e una notte con Umberto Pessolano. Gli appassionati potranno ritirare una cartolina della Riserva con uno speciale annullo postale dedicato al quarantennale delle aree protette regionali.

E ancora, sabato 1 giugno alle ore 10 si svolgerà il convegno “1979-2019 40 anni di natura protetta nel Lazio: una storia di partecipazione civica e integrazione”. Dalle 18:30: spettacolo di teatro e canzone sul tema della rivolta contadina e della condivisione della terra “Briganti e gran tour”, scritto da Alessio Telloni, diretto da Fabrizio Catarci e organizzato dal Parco di Bracciano – Martignano in collaborazione con l’università Agraria di Manziana e “Il cammino delle terre comuni”; dalle ore 21, concerto di Area765 nella piazza della Rocca a Nazzano, offerto dalla Riserva Tevere-Farfa .

Domenica 2 giugno, dalle ore 12:30 alle ore 15: “pranzo country” accompagnato dalle musiche dei Buffalo Stringers. E, dalle ore 18:30, Aperitivo Aurunco, con musiche tradizionali a cura del Trio Folk Aurunco in collaborazione con Note Diatoniche di Ivan Palombo, promosso dal Parco degli Aurunci.

Street food e degustazione di prodotti tipici, visite guidate in battello gratuite fino ad esaurimento posti, visite guidate alla Garzaia di Meana, possibilità di noleggio Mountain Bike, possibilità di provare canoa canadese kayak e dragon boat.

Gli eventi sono plastic free e saranno, come sempre, compensati con il bilanciamento delle emissioni di anidride carbonica connesse all’organizzazione di tutte le attività, grazie alle capacità di fissazione della CO2 di un bosco di proprietà regionale.

Appuntamento: sabato 1 e domenica 2 giugno dalle ore 10 presso la Riserva Naturale di Nazzano, Tevere Farfa via Tiberina, km 28,100

Info: telefono (lun/ven) 0765 332795; http://www.parchilazio.it/nazzanoteverefarfa