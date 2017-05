Riscosse dalla Terra

La Cooperativa Sociale Famiglia Insieme Onlus, Scup (Sport e Cultura Popolare), e gli Eremiti Riuniti hanno organizzato per domenica 14 maggio a Roma presso ScuP in via della stazione Tuscolana, 84 un mercato dei produttori colpiti dal sisma del 24 Agosto scorso. Il mercato, che si svolgerà dalle 10.00 in poi, sarà un'occasione per conoscere gli agricoltori e i produttori delle zone danneggiate dal sisma, e per dare un sostegno concreto e diretto alla ripresa economica ed occupazionale del territorio del reatino. Un appuntamento importante per consentire ai cittadini romani di acquistare prodotti di eccellenza, realizzati e coltivati da chi ama la propria Terra PROGRAMMA: Ore 10.00 - apertura mercato Ore 11.00 - laboratorio bimbi Ore 12.00 - dibattito con i produttori e le associazioni Ore 13.30 - PRANZO SOLIDALE!! Il mercato resterà aperto fino alle 17.30 www.famigliainsieme.org cooperativa@famigliainsieme.org Tel. 06.77203769