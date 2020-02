Ris_volti, la mostra

…a caccia di sguardi.

Scoprirli nei più reconditi angoli del mondo che abitiamo.

Osservare e perdersi, perdersi in quegli occhi liquidi, giovani, nuovi.

Occhi di fanciullo, è lì che albergano la purezza, l’umiltà, l’incanto del mondo.

E’ lì che nasce la “parola” ancor prima di essere pronunciata.



Emanuela Cianfrocca si muove libera, leggera e delicata come un acquerello, profonda come profonda è la Terra che genera Vita, lieve come il verde e il celeste di certi occhi vestiti dalla natura, brillante come i rossi d’autunno. Scevra da ardite, e spesso fallaci, sovrastrutture dell’imperante arte contemporanea, Emanuela Cianfrocca si mostra altresì artefice di una pittura cromaticamente emozionale, rispettosa e grata di tutto ciò che l’insita sensibilità le permette di trasformare armonicamente in “accaduto artistico”, sperimentatrice empatica, giovane anima in questo mare di sguardi desiderosi di vivere altrove, anelanti e bramosi di esistere in perpetuum.



L’Arte è innanzitutto l’arte di saper guardare.



“[…]ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo, noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica meraviglia. […]” tratto da Il fanciullino di Giovanni Pascoli.



Francesca Piovan