Ripensamenti al Teatro Trastevere

Gli Psicodrammatici

presenta

in collaborazione con Roma Comic Off 2018



Ripensamenti

Commedia tragica (o tragedia comica che dir si voglia) in due atti

Scritto e diretto da Federica Colucci

Con Bruno Governale e Federica Colucci



13 e 14 settembre ore 21

Teatro Trastevere – Via Jacopo de’ Sette Soli 3, Roma



“Che succederebbe se potessimo ascoltare i pensieri degli altri?

O meglio, cosa ci accadrebbe se potessimo ascoltare i nostri pensieri?”



“Ripensamenti” spettacolo di apertura del Comic Off Roma al Teatro Trastevere, si basa sul conflitto che esiste fra ciò che facciamo, diciamo e ciò che realmente pensiamo.

Ed ecco i conflitti: il primo tra i due personaggi protagonisti, un attore e un’attrice che stanno provando uno spettacolo, che si odiano e si disistimano umanamente e professionalmente ma, al fine di mantenere gli equilibri necessari alla realizzazione dello spettacolo che dovrebbe portarli al successo, erigono, l’una nei confronti dell’altro, una facciata di ipocrisia e di falsità.

Il secondo conflitto, invece, è quello che si sviluppa fra le azioni, le parole di ogni personaggio e i propri pensieri.

Questo contrasto crea una grande comicità, doppi sensi, fraintendimenti e ritmi rocamboleschi.

Chi avrà la meglio alla fine?

Personaggio o pensiero?

Sicuramente la riflessione che ognuno di noi, pubblico, pensiero o personaggio che sia, si troverà a fare è la stessa: in ogni professione, in ogni ambito, in ogni epoca, in ogni cultura chi siamo noi davvero? Ciò che pensiamo intimamente o ciò che mostriamo all’esterno?

Vi aspettiamo a teatro per capirlo.



Teatro Trastevere

ingresso riservato ai soci

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma

contatti: 065814004 info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it