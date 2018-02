Rione Trevi e Vicus Caprarius "La città dell'acqua"

Tre “misericordie”, ovvero tre pugnali, in campo rosso sono il simbolo araldico del rione che potremmo definire uno tra i più antichi e importanti di Roma. Il nome deriva da Treio, Treghio, Trevio, che nel Medioevo significò lo sbocco di tre vie (“trivium”).



Il Rione è famoso per custodire la celebre fontana eppure la sua storia affonda le radici nei millenni. In uno dei vicoli che riempiono il quartiere, esiste un luogo nascosto e misterioso che rivela l’anima antica della città: Il Vicus Caprarius, la Città dell’Acqua.



Sotto il cielo della Capitale, tra Chiese e Fontane, antichi vicoli e storie meravigliose e infine immersi nella Città dell’Acqua, uno degli ambienti ipogei più misteriosi di Roma.



Una giornata dedicata a tutti voi che volete continuare a conoscere l’anima di questa città



Domenica 25 Febbraio 2018 / ore 16

Appuntamento in Largo Pietro di Brazzà



Durata della visita guidata: 1,30 h