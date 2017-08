RinoMinati a Tor San Lorenzo

Sabato 12 agosto i RinoMinati sbarcano sul litorale laziale presso allo stabilimento Torre Marina di Tor San Lorenzo ad Ardea per un grande omaggio al cantautore calabrese Rino Gaetano.



Dopo sette lunghi anni d’intensa collaborazione con la Famiglia di Rino Gaetano e dopo più di 400 concerti in tutta Italia, Marco Morandi, Federico D’Angeli, Yuri Carapacchi, Menotti Minervini, Giorgio Amendolara ed Andrea Ravoni, decidono di intraprendere un percorso autonomo e formare una nuova band tributo al cantautore calabrese: i Rinominati.

Con la vecchia formazione hanno calcato alcuni fra i palchi più prestigiosi d’Italia, hanno partecipato alle riprese della miniserie televisiva sulla vita di Rino Gaetano “Ma il cielo è sempre più blu” registrandone le colonne sonore per le scene dove la band suonava. Sono stati ospiti nella terza puntata della trasmissione televisiva “Grazie a tutti”, diretta da Gianni Morandi. Hanno condiviso il palco con artisti del calibro di Daniele Silvestri, After Hours, Simone Cristicchi, Luca Barbarossa, Sergio Cammariere, Claudio Santamaria, Andrea Rivera, Angela Baraldi, Bugo e Modena City Ramblers e Francesco Di Giacomo.

Ora si apprestano a prendere parte al processo di animazione territoriale del litorale di Tor San Lorenzo con un attesissimo concerto presso Torre Marina Beach.