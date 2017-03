Cantare con ISEIOTTAVI: c'è Rino Gaetano LIVE

Rino Gaetano LIVE all'Ex Dogana: l'evento si terrà è il 23 marzo, quando potrete celebrare una delle massime personalità nella storia della musica leggera italiana nel migliore dei modi.

Ex Dogana metterà a vostra disposizione la band ISEIOTTAVI, con il miglior repertorio di Rino Gaetano dal vivo, dandovi la possibilità di salire sul palco e dire la vostra. Non bastasse, dj set di una special guest che sarà svelato a breve in un vortice pop all'italiana per ballare fino a tardi, e proiezione su grande schermo di videoclip inediti.

Ugole pronte. Ingresso: 5€ previa iscrizione fino alle 22. Dopo: 7€.

Per iscriversi, scrivere il proprio nome sulla bacheca dell'evento facebook.

Parcheggio interno gratuito fino ad esaurimento posti.

Ex Dogana

Via dello Scalo San Lorenzo, 10