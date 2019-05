La nona edizione della manifestazione, organizzata dall'Associazione Rino Gaetano Onlus per ricordare, come da tradizione, la scomparsa del geniale cantautore, si terrà lunedì 24 giugno presso l’Ippodromo delle Capannelle.

Rino Gaetano Day a Rock in Roma 2019

Il RINO GAETANO DAY, svoltosi - nel corso delle precedenti edizioni – nella cornice di Piazza Sempione, cambia quest’anno data e location per motivi di ordine pubblico, ma resta immutato negli intenti: un evento ad ingresso libero e solidale, un viaggio emozionante, tra immagini e canzoni, per ricordare Rino Gaetano nella città in cui è vissuto e cresciuto artisticamente, quasi a voler salutare un amico, un fratello, attraverso i suoi più grandi successi!

In serata il concerto della RINO GAETANO BAND, cover band ufficiale di Rino Gaetano, fondata nel 1999 dalla sorella, Anna Gaetano, e in cui suona il nipote Alessandro. Nei vent'anni di attività, la band ha calcato i palchi di tutta la penisola, condividendo momenti indimenticabili con i tantissimi fan che amano e ascoltano la musica di Gaetano, e soprattutto con quanti non lo conoscono ancora, per diffondere i suoi ideali, cantando le sue canzoni piene di ironia e di originali spunti sulla vita. A quasi 40 anni dalla prematura scomparsa del cantautore, alcuni dei suoi più significativi brani torneranno a vivere sul palco del ROCK IN ROMA, in uno spettacolo-memorial che ripercorrerà le tappe più importanti della breve ma intensa carriera artistica di un personaggio ormai entrato nel mito.

Alla serata-evento, inoltre, parteciperanno artisti che hanno raccolto l’eredità culturale di Rino e che sceglieranno di interpretare una sua canzone o, comunque, di rendergli omaggio.

RINO GAETANO DAY, nelle passate otto edizioni, ha ospitato diversi enti benefici per supportare il loro impegno sociale e solidale (tra gli altri, REGIONE EMILIA colpita dal terremoto, EPAC ONLUS, PETER PAN ONLUS, AISM, EMERGENCY, C.A.E.R. ONLUS PROTEZIONE CIVILE, ANVOLT ROMA). La manifestazione musicale ha da sempre coinvolto, accanto ad artisti più noti quali Sergio Cammariere, Simone Cristicchi, Claudio Santamaria, Francesco Di Giacomo, Marco Ligabue, Pino Insegno, Mauro Casciari, Pierdavide Carone, Massimo Di Cataldo, Diana Tejera, Arturo Stalteri, Zibba, Babalot, Peppe Voltarelli, Tetês de Bois, Andrea Rivera e Daniele Luchetti, anche giovani esponenti della nuova scena cantautorale.

Rino Gaetano Day, tutte le informazioni

Quando: 24 giugno 2019

Dove: Rock in Roma - Ippodromo delle Capannelle

Ingresso Libero

Apertura porte: h 19.00

Inizio concerti: h 20.00