Rino Gaetano Band in concerto sulla Terrazza del Pincio

La Terrazza del Pincio è pronta ad ospitare le sonorità della Rino Gaetano Band, il gruppo che ha rivisitato e arrangiato alcune tra le più belle opere di Rino Gaetano: un cantautore fuori dagli schemi, più attuale che mai.

Il concerto della Rino Gaetano Band si inserisce nel programma del Villaggio Per la Terra, la più grande manifestazione per la tutela del Pianeta. L'appuntamento è per il 24 aprile a patire dalle 19:30 sulla Terrazza del Pincio.