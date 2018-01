Rino Gaetano Band agli Ex Magazzini

Festa grande agli Ex Magazzini. In occasione dei 40 anni dall’uscita del singolo “Gianna”, venerdì 2 febbraio 2018 agli Ex Magazzini arriva la Rino Gaetano Band per omaggiare il cantautore con un live imperdibile.

Un appuntamento davvero emozionante per tutti quelli che portano Rino Gaetano nel cuore facendo delle sue canzoni la colonna sonora della loro vita.