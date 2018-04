Bellezza, moda e cucina: Rinascente celebra il Made in Italy

Made in Italy non è semplicemente una definizione: è un sigillo di garanzia che evoca tutto un mondo, fatto di creatività, buon gusto e tradizione, ma anche di ricerca, sperimentazione e innovazione.

Dal 28 aprile al 1 maggio Rinascente celebra il Made in Italy con un evento nel suo nuovo flagship store di Roma in via del Tritone; un percorso che racconta storie di creatività che dal design alla moda, dalla bellezza al food, dall’architettura all’arte, ha sempre distinto il nostro Paese nel panorama internazionale.

In un department store che è tributo alla bellezza assoluta di Roma, i prodotti artigianali esaltano la straordinaria capacità tutta italiana di dare forma, eleganza e distinzione alle cose.

Su ogni piano sono previste attività e allestimenti a tema e un focus speciale dedicato al food nella suggestiva cornice dell’exhibition area.