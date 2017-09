Settima giornata di SHORT THEATRE 12_ LO STATO INTERIORE, il festival ideato e organizzato da AREA06 con la direzione artistica di Fabrizio Arcuri.

Rimini Protokoll al Teatro India

Tra gli appuntamenti più attesi di questa edizione l’installazione Nachlass – pièce sans personnes della storica compagnia Rimini Protokoll, che giunge in Italia grazie agli sforzi congiunti di Short Theatre e di Romaeuropa Festival, col supporto dell’Istituto Svizzero. Come suggerisce il titolo, Nachlass – pièce sans personnes mette in scena otto storie personali nel segno dell’assenza delle persone cui si riferiscono: otto stanze che gli spettatori potranno percorrere, dedicate a ciascuna di queste persone – non attori – che, per motivi diversi, hanno dovuto ragionare sul proprio fine vita.

I registi Stefan Kaegi e Dominic Huber hanno chiesto loro di immaginare un proprio lascito, scegliendo un insieme di oggetti, pensieri, ricordi in grado di lasciare delle tracce della propria esistenza. Ogni stanza rappresenta sia uno spazio in cui ognuna di queste persone ha predisposto ciò che volevano sarebbe rimasto di loro stessi dopo essere scomparsi, sia uno spazio nel quale il pubblico ascolta ed entra in relazione con le loro storie e le loro testimonianze. Lo spettacolo è programmato al Teatro India in anteprima dal 13 al 17 settembre, nell’ambito di Short Theatre, per poi restare aperto dal 21 al 23 settembre per Romaeuropa Festival.