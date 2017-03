Riky Anelli al Riverside con Usa bene le parole

Usa bene le parole” il secondo album del cantautore bergamasco Riky Anelli, in uscita su tutte le piattaforme digitali Mercoledì 22 Marzo e in pre-order su Itunes già da Domenica 12 Marzo.

L’album uscirà per la storica etichetta indipendente milanese Saar, già label dei cantautori italiani che hanno fatto la storia (Luigi Tenco, Vasco Rossi, Franco Battiato e tanti altri). Sarà presente alla serata la leggenda della storia della musica leggera italiana, Roby Matano che ha vissuto in prima linea gli anni "seminali" della scena musicale del nostro paese, tra il 1964 e il 1966 si occupa della carriera di un giovane chitarrista-autore di nome Lucio Battisti con cui instaura un rapporto di profonda amicizia. Roby Matano presenterà il suo libro «A Robè» di e con Roberto Matano, espressione usata da Lucio Battisti per salutarlo.