Sabato 3 Novembre ore 21:00 e Domenica 4 Novembre ore 18:00

Riflessioni semiserie di un padre ritroso

di Danilo Catalani. Regia di Patrizio De Paolis.

Con Patrizio De Paolis.



Donna: creatura complessa e organizzata.

Uomo: essere semplice e inconsapevole.

La fatidica frase: “Amore, aspettiamo un bambino!”

La dolce attesa…

Ma l’att esa per l’uomo è tutto fuorché dolce, la sua vita finisce; ma ne comincia un’altra.

Non gli resta che farsi una domanda

“E adesso come si fa?”

E darsi una risposta, da solo perché la donna-mamma già sa tutto, sa sempre tutto.

“Si può fare!”

E allora, tra cacca e pianti (perché i neonati solo quello fanno), l’uomo diventa sempre meno ignaro e sempre più papà.

E quel figlio vuole goderselo, vederlo crescere e imparare a camminare con le sue gambe.

In questo monologo Patrizio De Paolis, regista e attore dell’opera, cerca di spiegare come mettere in guardia chi sta pensando di avere un figlio e prova a consolare chi ci è già cascato, trattando l’argomento con ironia e rispetto.