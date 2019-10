Rieducazione Sentimentale_Rewind

In attesa dell'inizio della Stagione 2019/2020, la Compagnia dei Masnadieri propone, all'interno della rassegna #REWIND alcuni degli spettacoli più di successo della stagione passata ad un prezzo promozionale.



RIEDUCAZIONE SENTIMENTALE

spettacolo vincitore della prima edizione dalla rassegna "Sostantivo Gender"

di Alice Lutrario

Con Elisa Rocca e Gaia Petronio

regia Massimo Roberto Beato



Rieducazione Sentimentale è una parabola che porta alle estreme conseguenze un pensiero univoco, incapace di concepire la diversità, l’individualità, la complessità multiforme dell’umano. In un’aula troviamo un’allieva e un’insegnante: ci sono delle verità che è giusto trasmettere e delle convenzioni che non si posso ignorare.



Cosa succede però quando un modello di riferimento, un arbitrario stile di vita viene elevato a modo “naturale” di vivere?

L’impresa della professoressa è destinata a fallire. Gli esseri umani infatti non sono contenitori: le inclinazioni, le emozioni e i sentimenti non possono essere selezionati e inseriti negli individui a piacimento.



ORARI

da giovedì a sabato ore 21, domenica ore 18.



PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

tel. 0692594210

wapp 3333305794

biglietteria@spazio18b.com



PREZZO PROMOZIONALE

da giovedì a domenica €10.00

tessera semestrale obbligatoria €3