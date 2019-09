Il “Rìding tristocomico” di Arianna Porcelli Safonov inaugura il nuovo risto-teatro Primo Piano

Sabato 14 settembre alle ore 21.30 Arianna Porcelli Safonov inaugura con il “Rìding Tristocomico” la nuova stagione del teatro Altro Spazio di via Tiburno 33 a Roma, che cambia veste, diventando il Risto-Teatro Primo Piano. Il reading show di Arianna sarà uno spettacolo informale a metà strada tra reading e performance d'improvvisazione, che includerà alcuni dei monologhi di satira sociale più conosciuti della popolare scrittrice e attrice di origine romana.



Sarà una serata per ridere in maniera intelligente, ascoltando Arianna Porcelli Safonov che tenta la defibrillazione mentale attraverso temi di grande attualità: dal business del biologico passando per il mondo del lavoro gratis alla dipendenza dai social. Lo spettacolo sarà basato su una selezione di racconti, sempre diversi, tratti dal blog umoristico di Madame Pipì, l’alter ego della Safonov, e dai libri pubblicati dall’attrice (Fottuta Campagna, Storie di Matti), in una miscela di grammatica ricercata e atmosfere quotidiane, inquietanti e paradossali. La scaletta è in continua evoluzione per cui un Rìding non è mai uguale all’altro, i pezzi classici viaggiano accanto alle nuove produzioni, ciò che non cambia è il tema proposto: una collezione di invettive contro i mali contemporanei, spacciati come ultima tendenza.



“Il Rìding Tristocomico è un progetto comico missionario – ha dichiarato la Safonov - La missione è accendere piccoli focolai di sommossa intellettuale che sveglino le menti italiane dall’attuale mondezza mediatica, politica e culturale che le sovrasta, attraverso la risata che arriva inaspettata come uno schiaffo, come sintomo di purificazione”.



Per l’occasione le risate tristocomiche di Arianna si svolgeranno in una cornice d’eccezione, il Risto-Teatro Primo Piano, aperto già da venerdì 13 settembre, il quale nasce dall’esigenza di creare uno spazio accogliente che coniughi il buon cibo e il vino di qualità con l’arte, sia essa sotto forma di teatro, musica o danza. Lo spazio si trova all’interno di un complesso anni ‘60 in cui il vintage e l’archeologia industriale la fanno da padroni, con alcuni ammiccamenti al moderno.



La cucina proposta guarderà alla tradizione in una chiave nuova, sperimentando sapori e accostamenti di cibo che lasceranno sicuramente sorpresi gli avventori. Inoltre, la selezionata cantina dei vini darà un tocco ulteriormente inusuale al menù per un originale percorso di combinazione tra il cibo e il nettare di Bacco. Grazie alla sua ampia offerta di vini convenzionali e naturali, oltre alla molteplice scelta di distillati e cocktail, Primo Piano vuole anche proporsi come luogo di incontro per il dopocena.



Per info: tel. 393.9075005.

A disposizione parcheggio ampio e gratuito.

