Ridiculous, la comicità di Paolo Diodato e Ilaria Valenti al Teatro Petrolini

Scritto e diretto da Paolo Diodato Ridiculous.... è una vorticosa baraonda di catastrofica comicità che i Bersagli Mobili - Paolo Diodato e Ilaria Valenti - hanno cercato di imbrigliare in una compilation di dieci sketchs scenici dove improbabili creature – circa venticinque personaggi che si susseguono freneticamente sul palco – graffiano e manipolano giocosamente situazioni e temi attinti dal cinema, dalle favole, dalla vita di coppia, dalla tv.

Il registro comico di Ridiculous unisce alla crudele ingenuità del clown il ritmo frenetico del cabaret: l'enorme valigia, che fa da sfondo scenografico, è il luogo simbolico dei passaggi di stile che i Bersagli Mobili hanno affrontato in 15 anni di scorribande teatrali. Da un'improbabile “scena del crimine” ai momenti coniugali più esilaranti, dai gags clowneschi intessuti di effetti onomatopeici e mimici alla parodia fumettistica dei super eroi, la risata viene rovistata nella sua antica valigia con la curiosità dell'alchimista.

Ridiculous è la tragicomica ricerca che una buccia di banana intraprende della sua prossima vittima... insomma è una caduta libera in cerca di autore!



12 e 13 settembre, ore 21:00

Teatro Petrolini (Sala Fabrizi)

Via Rubattino, 5

Prenotazioni: 06 575 7488

Biglietto 12€