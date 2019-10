Ridiamoci su, spettacolo di beneficenza per l'Associazione Andrea Tudisco Onlus

Max Biaggi, Enrico Brignano, Baz, Flora Canto, Giobbe Covatta, Andrea Delogu, Camilla Filippi, Antonio Giuliani, Max Giusti, Pablo e Pedro, Andrea Perroni e Margherita Vicario saliranno sul palco del Teatro Olimpico di Roma, per la X Edizione dello Spettacolo di Solidarietà "Ridiamoci Su", evento di sensibilizzazione per il diritto alla salute dei bambini e di raccolta fondi a favore delle attività associative della Onlus, con il sostegno dalla Regione Lazio.

Ridiamoci su, l'evento benefico

Il ricavato dello spettacolo servirà a sostenere le attività di accoglienza integrata dell'Associazione, garantendo il diritto alla salute dei bambini che non potendo essere curati nelle strutture delle città di residenza, hanno bisogno di ricevere assistenza sanitaria nei reparti specializzati degli ospedali romani. L’evento vedrà alternarsi i diversi artisti amici dell'Associazione che si esibiranno con i cavalli di battaglia del loro repertorio.

Durante la manifestazione verranno anche presentati i risultati del lavoro dell’Associazione attraverso la testimonianza diretta degli operatori, dei volontari della Casa di Andrea e dei clown dottori.

La serata sarà anche occasione per sensibilizzare i partecipanti e l’opinione pubblica sui diritti dei piccoli malati e delle loro famiglie: come il diritto di essere assistiti, non solo nelle cure ospedaliere, ma in tutti quegli aspetti della vita familiare e sociale, quali gli affetti, il benessere psicofisico, una casa ospitale, che contribuiscono in modo decisivo alla guarigione e alla gestione migliore possibile della malattia.

Tel/Fax 06 83083777 - mail: info@assandreatudisco.org