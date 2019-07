Ricordando Righetto, spettacolo teatrale sul Tevere

Sono passati 170 anni dalla scomparsa di Righetto, il giovane dodicenne che, il 29 giugno 1849, mentre a Roma era stata proclamata la Repubblica Romana, vedendo Ponte Sisto gremito di gente, tentò di disinnescare una miccia corta inesplosa, gesto che gli costò la vita.

Proprio per onorare la figura di Righetto, il 15 e il 16 luglio andrà in scena uno speciale spettacolo teatrale con Dante Mortet e Roberto Ciufoli. Gli attori si esibiranno in mezzo al fiume Tevere e sarà possibile seguire la storia di Righetto dalle sponde della Romana Nuoto.

La serata prevede anche la cena a base di antipasto, pasta, cocomero e cornetti, liberamente ispirata dalla Repubblica Romana. La prenotazione è obbligatoria.

