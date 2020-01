Richy Ahmed special guest al Room26

Sabato 1 febbraio, dalle ore 23.30, la notte house dell'Eur inizia sulle note della Main Room piena delle selezioni di Miki Stentella, mentre in Plus Room torneranno i ritmi latineggianti di Max Marino e Matteo Passerini.

Per un altro incredibile weekend firmato Room 26. Super ospite della serata sarà Richy Ahmed, che dall'Inghilterra arriva a Roma a rimo dell'house music d'autore, accolto dal direttore artistico Gianluca Neon. Un ospite d'eccezione per la console romana, abituata ad accogliere solo il meglio del folto panorama dell'entertainment mondiale e che nella prima notte di febbraio darà il benvenuto a Richy Ahmed, pronto a far saltare il pubblico per tutta serata, a ritmo delle sue pregiate selezioni musicali. Insieme a lui le sempre presenti voci di casa di Lele Sarallo e Lory Voice.

Chi è Richy Ahmed

Ha trascorso i suoi primi anni di formazione sperimentando l'elettronica e guardando la sua scena da diverse angolazioni; prima come raver e appassionato di musica, poi da promotore e infine da DJ e produttore. Richy Ahmed è un attento operatore del settore, con una profonda passione di fondo per la musica e per le persone, di cui gli piace comprenderne l'intimo e ciò che li smuove su di una pista da ballo. Originario di South Shields, nel nord-est dell'Inghilterra, Richy ha attinto alla sua vasta esperienza per costruire una lunga carriera retta da grande integrità, che gli ha permesso di ispirare le nuove generazioni di produttori e DJ britannici. Così facendo si è garantito un'eredità che avrà grande seguito nel tempo. Dalla sua uscita di successo The Drums and A & R'ing for Hot Creations, Richy oggi conta decine e decine di pubblicazioni su etichette rispettate, come FFRR, Strictly Rhythm, Truesoul, Crosstown Rebels e Play It Say It. Inoltre ha remixato artisti del calibro di New Ordina, Groove Armada e London Grammar. Ha frequentato da protagonista le numerose estati ibiziane, suonando al Paradise al DC10 e girando il mondo in alcuni dei migliori club e festival in circolazione, da Panorama Bar a Space Miami e Glastonbury, fino a Tomorrowlands. Richy Ahmad conosce bene la sua capacità di far ballare la gente. Gli ultimi diciotto mesi lo hanno visto protagonista della sua amata etichetta FOUR THIRTY TWO. L'etichetta gli ha dato la possibilità di percorrere un percorso musicale che è partito dal DNA della vera musica house, momenti in cui ha ascoltato con grande trasporto la musica che ama e in cui crede. Ora che la reputazione di Richy come uno dei migliori DJ e produttori in circolazione è consolidata, il 2019 è tutto basato sul cementare le basi per il futuro dell'etichetta e del suo marchio.