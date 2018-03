L’Architettura Contemporanea a Roma. Richard Meier e la sua Dives in Misericordia

La chiesa del Dio Padre Misericordioso, meglio nota come Dives in Misericordia, è una delle più importanti architetture religiose di epoca contemporanea presenti sul territorio della Capitale. Realizzata da una delle figure più importanti dell’architettura mondiale, l’americano Richard Meier, la chiesa si erge oggi maestosa e candida tra i palazzi del quartiere periferico di Tor Tre Teste.

Il progetto di Meier, vincitore del bando indetto dal Comune di Roma nel 1998 dal titolo “50 chiese per Roma 2000”, doveva rappresentare il tema principale del Giubileo, il perdono divino, ed essere completata entro il 2000. Tuttavia, a causa dell’imponenza della struttura e di una serie di problematiche costruttive e gestionali, la chiesa fu portata a compimento solo nel 2003.

Meier ha concepito infatti una struttura dalla forma particolarissima dove, superfici curve e superfici rigidamente piane si scontrano l’una con l’altra formando una struttura che riporta alla mente più le fattezze di una imbarcazione che non quelle di un edificio religioso. Eppure dietro ciascuna scelta operata da Meier si nasconde un preciso significato e valore simbolico strettamente correlato con la sacralità del luogo.





