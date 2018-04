Riccioli d'oro al Teatro del Lido di Ostia

Mercoledì 11 aprile (in doppia replica alle ore 9 e ore 11) al Teatro del Lido di Ostia in scena il Teatro delle Marionette degli Accettella con RICCIOLI D’ORO, una tra le più popolari fiabe anglosassoni.

In questa messa in scena, per attori e marionette, l’ambiente è uno studio di un vecchio astronomo che, riordinando vecchie carte e oggetti utili al suo lavoro, con una grande cartina del cielo stellato alle sue spalle, cerca di spiegare ai bambini le costellazioni dell’Orsa Maggiore e Minore, quando compare una bimba con lunghi riccioli d’oro che le ricadono sulle spalle.

È a lei che il vecchio astronomo comincia a raccontare una storia di cui lei stessa sarà protagonista. Una bambina, che tutti chiamavano Riccioli D’Oro, entra nella casa di tre orsi, babbo orso, mamma orsa, e piccolo orsetto, che sono assenti per una passeggiata e trova la tavola imbandita con tre zuppe, intorno vi sono tre sedie, al piano superiore tre letti; nonostante si sia introdotta nella casa di soppiatto e ne sfrutti le occasionali comodità e possibilità, la bimba riesce a scegliere la cosa migliore per lei: né troppo caldo, né troppo freddo, né troppo grande, né troppo piccolo, né troppo duro, né troppo morbido, la scelta più equilibrata.

Il problema è che Riccioli D’Oro ha rotto una tazza, una sedia e si è addormentata nel letto di Orsetto. Al ritorno degli orsi, dopo un primo momento di sorpresa e irritazione, Babbo e Mamma Orsi apprezzeranno l’imprudenza e la vivacità infantile di Riccioli D’Oro lasciando nascere un’amicizia con piccolo Orsetto. Il racconto si rende attuale soprattutto nello sviluppo dei contenuti: il tema dell’integrazione sociale tra individui provenienti da culture e stili di vita diversi e la capacità di saper discernere e quindi operare delle scelte.