Riccardo III. Suite d’un mariage replica nella Capitale

al Teatro Vascello-Sala Studio 18 e 19 maggio



Sarà in scena sabato 18 maggio alle 21.30 e domenica 19 maggio alle 18.30 Riccardo III. Suite d’un mariage alla Sala Studio del Teatro Vascello a Roma.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Auretta Sterrantino, regista e drammaturgo, con alle spalle una lunga collaborazione con la Fondazione INDA, per la quale tuttora insegna storia del teatro e messinscena tragica all’ADDA. La pièce è interpretata da Michele Carvello e Giulia Messina, entrambi provenienti dall’Accademia del Dramma Antico della Fondazione INDA di Siracusa; le musiche sono di Filippo La Marca – compositore, direttore d’orchestra, insegna pianoforte presso istituti di alta formazione e conservatori – e Vincenzo Quadarella – quest’ultimo, scrittore, compositore di musiche per il teatro, ha all’attivo tre album, è ingegnere del suono e responsabile audio alla Fondazione Inda. L’allestimento è di Valeria Mendolia; la produzione è di QA-QuasiAnonimaProduzioni; le foto di Giuseppe Contarini.

Un lavoro teatrale di grande enfasi estetica che esplora e riesce a far dialogare corpo-voce e luci-suoni-musica è questa opera di Auretta Sterrantino, che ha riscosso grande consenso da parte della critica specialistica: un duello erotico, un gioco-conflitto per amore. L’autrice e regista dichiara: «Ho cercato di lavorare sul contrasto di fondo che anima la grande contraddizione di una vittima che sceglie di amare il proprio carnefice. La stabilità diventa un goffo tentativo di sopire sentimenti troppo contrastanti e dolorosi che vanno scoperchiati attraverso il rispecchiamento e ogni possibile e sincero artificio retorico». Il rituale del matrimonio diviene messa in morte e un mantra ossessivo che esibisce la destrutturazione del potere ambito. Una piccola scalinata sulla scena scarna è trono, tomba, inginocchiatoio, letto nuziale, baratro. Lady Anne è Riccardo III e viceversa. L’opera chiama in causa il ruolo del teatro nell’odierna onnipotenza social del dolore, al di là del genere, su spietate musiche tecno.

18-19 maggio 2019 sabato h 21,30 domenica h 18,30 Sala Studio

Con Michele Carvello (Riccardo III) - Giulia Messina (Lady Anna)

Regia e Drammaturgia Auretta Sterrantino

Musiche originali Filippo La Marca e Vincenzo Quadarella

Allestimento Valeria Mendolia

Ufficio Stampa Vincenza Di Vita

Fotografo Di Scena Giuseppe Contarini

Qa-Quasianonimaproduzioni

Teatro Vascello – Sala Studio

Via Giacinto Carini 78 - Monteverde Roma http://www.teatrovascello.it/

Info e prenotazioni 06 5881021 – 06 5898031 promozione@teatrovascello.it

Biglietti Prezzo unico 10 euro