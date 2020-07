"Così Rossi che più Rossi non si può", lo spettacolo a Orione Comedy Park

Riccardo Rossi apre Orione Comedy Park, la rassegna teatrale estiva che si terrà nel cuore di Roma dal 17 luglio al 9 agosto.

Rossi impagina in un unico spettacolo vent’anni di carriera, portando sul palco i suoi innumerevoli ritratti di persone e situazioni analizzate nel suo modo assolutamente visionario e dissacrante.

Michael Jackson che sfida Albano, una festa di matrimonio che dura più del matrimonio stesso, l’acquisto dell’agenda più famosa del mondo, la Filofax, le lettere alla rubrica della “Salute di Repubblica”, l’età dell’innocenza che tutti noi abbiamo vissuto alle elementari, sono alcuni momenti di un’intera carrellata di situazioni che Rossi ha stigmatizzato con la sua follia comica durante la sua carriera.

Rossi esagera ma non troppo, Rossi giudica ma non troppo, Rossi dipinge un quadro della quotidianità che se visto con i suoi occhi diventa grottesco ma non innaturale, perché in fondo è veramente un po’ così.

Mai volgare. Mai scurrile. Mai trash. Sincero. Vero. Onesto. Sino all’ultima parola. Sino all’ultimo ricordo. Sino all’ultimo sketch. Insomma, Riccardo Rossi in questo show la vede “alla Rossi”, in un modo che più Rossi non si può.

Spettacolo in programma il 17 e il 18 luglio alle 21,15.

Tutti gli spettacoli di Orione Comedy Park

17 -18 luglio – Riccardo Rossi

23 luglio - Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma

24 – 25 luglio - Antonio Giuliani

30 luglio – Andrea Rivera

31 luglio – Gemelli di Guidonia

01 agosto – Antonello Costa

07 – 08 – 09 agosto - Max Giusti