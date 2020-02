Riccardo Romano in "Il Piccolo Principe" - Rock Opera

Rock Opera, il nuovo progetto di Riccardo Romano ispirato dal libro “Il Piccolo Principe” di Antoine De Saint-Exupéry.

Una serata ricca di emozioni, sorprese e ospiti speciali.



🕙 Inizio concerto h. 22:00

👉 Biglietti €10 acquistabili la sera stessa

📲 Info e prenotazioni: 06 86 89 0760

📌Viale Gottardo, 12 - Roma



L'opera, pubblicata su CD e Vinile con il titolo “B612”, è un concept album ispirato dal libro “Il Piccolo Principe” di Antoine De Saint-Exupéry, scritto e interpretato da Riccardo Romano.

Un progetto a cui hanno preso parte musicisti di altissimo livello tra cui Steve Rothery e Steve Hogarth dei Marillion.

I brani seguono il filo narrativo del romanzo, intrecciandosi con la vita di De Saint-Exupéry, ma raccontando anche la storia dell'autore dell'album: tutto diventa simbolo e metafora per narrare lo stesso viaggio da diversi punti di vista.

Sul palco del Riverside si alterneranno i protagonisti del libro di Saint -Exupéry, interpretati da Riccardo Romano. Sarà presente anche Jennifer Rothery, splendida voce che interpreta "LA ROSA" nell'album B612. In apertura del concerto, Jennifer presenterà alcuni brani del suo progetto solista Sylf.

Uno spettacolo unico nel suo genere, dove la fantasia del racconto incontra la magia della musica.



INFORMAZIONI UTILI

Biglietti € 10,00

Per questo evento non è prevista la prevendita: i biglietti saranno acquistabili la sera stessa.



Per poter assistere al concerto in tutta tranquillità, si consiglia di prenotare con buon anticipo il tavolo con la formula “cena+evento”. Le prenotazioni “cena+evento” avranno uno spazio dedicato riservato e il posto al tavolo si intenderà prenotato per tutta la serata/evento.



COME PRENOTARE

Sul sito web: www.riverside-rome.com/prenota-evento-cena

Via mail: prenotazioni@riverside-rome.com

Via Telefono: 06 86 89 0760