Riccardo III: cinema sul sipario al Teatro Argentina

In arrivo sul grande “schermo” del Teatro Argentina tre importanti spettacoli teatrali andanti in scena lo scorso anno nei teatri londinesi. Tre appuntamenti per CINEMA SUL SIPARIO che accoglie tre capolavori shakespeariani proiettati in lingua inglese con sottotitoli in italiano.

Il 10 maggio (ore 21) c'è Riccardo III per la regia di Rupert Goold, direttore Artistico del Teatro Almeida di Londra, con un cast d’eccezione che comprende Ralph Fiennes, nei panni di Riccardo III, e Vanessa Redgrave, in quelli della regina Margherita. Riccardo III si colloca tra le opere giovanili di Shakespeare e, secondo gli studiosi, venne composta presumibilmente nei primi anni Novanta del ‘500. È proprio Riccardo III colui che, dopo aver perso la battaglia di Bosworth nel 1485, pronuncia una delle frasi più celebri di tutta la produzione del drammaturgo di Stratford-upon-Avon, «Un cavallo, un