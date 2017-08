Riccardo Biseo presenta il suo trio a Villa Celimontana

Mercoledì 23 Agosto presso Villa Celimontana Riccardo Biseo trio



Il trio composto dal maestro Riccardo Biseo al piano, Giorgio Rosciglione al contrabbasso e Lucio Turco alla batteria, eseguirà un repertorio tradizionale (standards e originali) tratto dall’EPOCA d'ORO DEL JAZZ AMERICANO. Da Gershwin a Cole Porter, da Jerome Kern ad Irving Berlin, quello che ormai rappresenta l’irrinunciabile patrimonio artistico internazionale verrà reinterpretato dalle mani del maestro.

Biseo vanta collaborazioni con i più importanti musicisti italiani e stranieri in campo jazzistico: B. Clayton, T. Scott, S. Grappelli, M. Urbani, G. Tommaso, M. Rosa, G. Sanjust, Anita O' Day, B. Wilber, B. de Franco, N. Arigliano, G. Telesforo, S. Hampton, B. Golson, T. Gibbs, Al Grey, E. Jones, L. Konitz, J. Moody, G. Basso, D. Warwick, D. Goykovich, B. Lauzi . Tra le sue più significative esperienze, la partecipazione a numerosi programmi radiotelevisivi come Indietro tutta, Scommettiamo che? Radio Uno Jazz Sera. Biseo ha scritto, diretto e strumentato la musica di vari film, come La Carne e La Casa del sorriso di Marco Ferreri, Storia di una capinera di Franco Zeffirelli e L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci.



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free





Line up



Riccardo Biseo piano

Giorgio Rosciglione contrabbasso

Lucio Turco batteria