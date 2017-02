Ribs Dinner da Bakery House

Bakery House ha la serata che fa per gli amanti dell’american food: venerdì 24 febbraio negli store Bakery House ci sarà una cena molto speciale tutta a base di Pork Ribs, le costolette di maiale, da mangiare rigorosamente con le mani.

Per una serata, lasciate da parte il galateo e godetevi una super american dinner… Tutti i partecipanti riceveranno anche dei Maxi Bavagli, che vi faranno sentire proprio come in America!

Ecco il menu pensato esclusivamente per la serata:

Degustazione di Pork Ribs marinate e glassate al:

– BBQ

– Honey mustard

– Sciroppo d’acero

Contorno a scelta tra:

– Onion rings

– Patatine fritte

– Corn on the cob

– Insalata mista

Dessert:

– 1 fetta di torta a scelta da nostro banco

Se amate l’american food ma le Pork Ribs non fanno per voi, ecco due menu alternativi tra cui scegliere:

MENU CHEESEBURGER

– Cheeseburger con contorno a scelta

– Dip Platter composto da fritti misti (camembert bites, sticky chicken, dipper potatoes, red hot jalapeños)

– 1 fetta di torta a scelta da nostro banco

MENU NUGGETS

– Chicken Nuggets con contorno a scelta

– Dip Platter composto da fritti misti (camembert bites, sticky chicken, dipper potatoes, red hot jalapeños)

– 1 fetta di torta a scelta da nostro banco

Prezzo a persona 26.90€ inclusi servizio, acqua e maxi bavaglio.

La prenotazione è obbligatoria

Corso Trieste (Piazza Istria) – Tel. 06.94377841

Via Riano (Ponte Milvio) – Tel. 06.88805526