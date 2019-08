Ribatti con noi – per un bimbo più sicuro, serata di beneficienza

Andrea Roncato e Morena Rosinisaranno i conduttori della serata di beneficenza “Ribatti con noi – Per un bimbo più sicuro” organizzata e promossa dall’Associazione Emiliano Di Nardo.



La serata evento avrà luogo presso lo stabilimento Vittoria Beach di Fiumicino venerdì 2 agosto dalle 21.20,e vede coinvolti comici, cantanti ed ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura. Tra i nomi degli artisti che hanno sposato la causa ci sono, oltre ai conduttori, Geppo, Gianluca Giugliarelli i Milk and Coffe, Giada Agasucci e Ginny Vee.



Scopo della serata è la raccolta fondi per la realizzazione del progetto SCUOLE E FAMIGLIE SICUREper diffondere le manovre salvavita e dotare le scuole pubbliche che ne sono sprovviste di defibrillatore e corsi di formazione (corsi BLSD) per i dirigenti scolastici.



L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che una delle cause più frequenti di arresto cardiaco nei bambini è l’ostruzione delle vie aeree: che causano un decesso di minori ogni 10 giorni.

Conoscere delle semplici manovre, dei facili movimenti che possono essere effettuati da chiunque, significa avere la possibilità di salvare delle piccole vite umane.



Per questo motivo l’Associazione Emiliano di Nardo, in collaborazione con il Dott. Marco Squicciarini con l’Ass. TWO LIFE, con Stefano Fabbi con la Nihon Kohden, e insieme al XIII Municipio, nella persona dell’Assessore alle politiche scolastiche e della Famiglia Paola Biggiosta collaborando alla realizzazione del progetto SCUOLE E FAMIGLIE SICURE.

L’Associazione donerà defibrillatori alle scuole che ne sono sprovviste, comprensivi di corso BLSD, per formare i dirigenti scolastici.

Un progetto concreto che partirà proprio da una scuola che ha bisogno del dispositivo sanitario. Si inizierà dalla scuola Baldi, del XIII Municipio, che ospita un bimbo cardiopatico che finalmente potrà sentirsi “al sicuro”; ma sarà solo il primo polo scolastico. L’intento dell’Associazione Emiliano di Nardo è quello di proseguire espandendo il progetto in un qualcosa che vada a coinvolgere l’intero territorio della Capitale



L’Associazione Emiliano Di Nardo nasce a seguito della scomparsa del giornalista sportivo ed editore romano Emiliano Di Nardo. L’intento è quello di continuare l'operato di Emiliano, quello che lo ha fatto apprezzare ed amare dai tantissimi colleghi e amici .

Applicare alle iniziative ed agli eventi il suo stesso spirito di solidarietà ed attuare iniziative finalizzate alla realizzazione di aiuti concreti.

La mission dell'Associazione Emiliano Di Nardo è esattamente questa, rendere "vivo" e quotidiano quello che lui ha sempre fatto e continuare a donare Amore come lui ha sempre fatto.

