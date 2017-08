ri-Messa a Fuoco

Mostra fotografica di Pino Rampolla, sull'incendio della pineta di Castel Fusano

in esposizione 50 immagini a colori e in bianco nero di grande formato.

Le immagini saranno in vendita e il ricavato sarà devoluto interamente ad un'associazione di volontariato onlus di Ostia, che si occuperà della ricostruzione e della vigilanza della pineta.

Oltre alle immagini dell'incendio del luglio 2017, sono esposte anche immagini sempre realizzate da Pino Rampolla ,del terribile incendio del 2000.

