Cosarte lo spazio espositivo a Garbatella ed EthiCare, l’associazione di promozione sociale che si occupa di favorire un rinnovamento etico delle coscienze e della tutela dell’essere vivente e non vivente, hanno in programma un progetto di esposizioni mirate a campagne di sensibilizzazione sociale ed ambientale.

In particolare dal 14 giugno al 29 giugno si terrà una mostra collettiva d'arte contemporanea, inerente al tema dell’inquinamento causato dalle cicche di sigarette, presso la Galleria in Via Nicolò da Pistoia 18 (Roma). Gli artisti saranno invitati a creare opere d’arte utilizzando le cicche di sigarette o comunque tenendo presente il tema. La stessa esposizione potrà essere riproposta in altre location.

L’obiettivo di tali iniziative è quello di sensibilizzare il pubblico, ed in particolare i fumatori, ad un comportamento responsabile che eviti la dispersione di un prodotto dannoso per la salute e per l’ambiente. Non sono solo le sostanze prodotte dalle sigarette fumate ad essere nocive ma anche gli scarti da esse derivate. Tra i rifiuti più pericolosi, assieme alla plastica, i mozziconi di sigarette impiegano anni a decomporsi, sono causa di incendi e di inquinamento del mare, determinano danni significativi agli animali acquatici e alterano l’equilibrio della catena alimentare.

L’iniziativa fa parte del Progetto RiciclArte promosso dall’associazione EthiCare e prevede anche l’organizzazione di GIORNATE DI RACCOLTA dei mozziconi di sigarette dispersi nell’ambiente. Per la definizione di luoghi, date e orari, che verranno successivamente comunicati, si stanno contattando le amministrazioni locali.

Artisti partecipanti:

Paola Abbondi - Fabio Berlenghini – Giovanna Botticella – Sandro Cordova - Simona Gloriani – Enrico Smith - Maurizio Trapani

Info mostra

Orari:

Martedì e Giovedì 16.30/19.30

Mercoledì, Venerdì e Sabato 11.00/13.00 - 16.30/18.30

Ingresso libero

Contatti:

COSARTE Spazio Creativo- Via Nicolò da Pistoia, 18 – Roma (Garbatella)

Tel. 3290567987 (Simona Gloriani) – 06/64010660

Email: cosarte@libero.it - Pagina Facebook: Cosarte Spazio Creativo

EthiCare Associazione

Tel. 335360525 – 3386388123

Email: info@ethicare.it – Pagina Facebook: ETHICare – Pagina Instagram: Ethicare