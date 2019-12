RezzaMastrella al Teatro Vascello

Fotofinish – Bahamuth – Anelante



con Antonio Rezza

Habitat di Flavia Mastrella

(mai) scritti da Antonio Rezza

con Ivan Bellavista



e con Chiara Perrini, Manolo Muoio, Enzo di Norscia, Neilson Bispo

assistente alla creazione Massimo Camilli luci e tecnica Daria Grispino organizzazione Stefania Saltarelli macchinista Andrea Zanarini



Antonio Rezza e Flavia Mastrella, pluripremiati e proclamati Leoni d’oro alla carriera per il Teatro 2018 dalla Biennale di Venezia, sono i fautori di un nuovo linguaggio comunicativo, inimitabile nel panorama teatrale contemporaneo.

L’arte figurativa e la drammaturgia di Rezza e Mastrella, in grado di esprimere una originalità mai sconfessata, tornano sul palcoscenico del teatro Vascello presentando tre opere.



Fotofinish, dal 17 al 22 dicembre. Debutta nel 2003 e racconta le vicende di un uomo che si fotografa per sentirsi meno solo. Grazie alla moltiplicazione della sua immagine arriverà a credersi un politico che si rivolge ad una folla che non c'è, ma che lo galvanizza come tutte le cose che non avremo mai. Impazzirà poco a poco ... ma mai completamente.



Bahamuth, dal 26 al 31 dicembre. L'opera, del 2006, è liberamente associata al ‘Manuale di zoologia fantastica’ di J.L. Borges e M. Guerrero. In una scatola appena accennata, un uomo trascorre l’agonia che lo porterà a una nuova vita fatta di rigurgiti tribali e storie trapassate, inquinate da assilli contemporanei. La notte del 31 dicembre dopo lo spettacolo, attenderemo insieme il nuovo anno con l’Asta al Buio, battitore d’eccezione Antonio Rezza.



Anelante dal 3 al 5 gennaio, l’ultimo lavoro. Anelante è l’uomo che esiste nel suo struggimento. Decanta l’alienazione e la disperazione di esseri umani tramutati in entità virtuali. Esalta la visione del sé idealizzato, non riesce ad ascoltare e utilizza solo la sua comunicazione verbale. Anelante è un essere mitologico, affronta con il tratto stilistico tipico di Rezza Mastrella, i contorni delle effigi storico-cromatiche della nostra epoca.



“Ci guardiamo alle spalle. In un momento mai così disperato, siamo a nostro agio. Finalmente tutt'intorno c'è la stessa atmosfera priva di prospettive che ci ha permesso di creare tanta allegria senza che ce ne fosse reale necessità. Facciamo questi tre spettacoli perché con piglio irriducibile abbiamo costruito un esempio di arte indipendente. I compromessi sono vicini alla fine del loro percorso ed essere ammirati dai morti è motivo di vanto e di preoccupazione. Mai come ora il nostro linguaggio è attuale. Adesso sta a noi cambiare strada. Stiamo lavorando alla nuova opera che debutterà in coproduzione con il teatro Vascello nel 2020. E’ una storia senza tempo e senza spazio, con solo le ossessioni.” Antonio Rezza e Flavia Mastrella



Fotofinish da martedì 17 a domenica 22 dicembre 2019

martedì/mercoledì/giovedì/venerdì ore 21.00 - sabato ore 19.00 – domenica ore 17.00



Bahamuth da giovedì 26 a martedì 31 dicembre 2019

giovedì/venerdì/lunedì ore 21.00 - sabato ore 19.00 - domenica ore 17.00

martedì 31 dicembre ore 21.00 Speciale Capodanno (spettacolo e asta al buio)



Anelante da venerdì 3 a domenica 5 gennaio 2020

venerdì ore 21.00 – sabato ore 19.00 – domenica ore 17.00

Gallery