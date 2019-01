Revelation plays Genesis - "Seconds Out" con Due Batterie al CrossRoads

Concerto con due Batterie.

Uno spettacolo mozzafiato con i Revelation, dal 1991 la più rinomata e longeva Tribute Band dei Genesis in attività, 26 anni consecutivi di concerti in Italia e all’estero. La loro formazione ricalca in maniera eccezionale quella dei Genesis, ed il loro approccio alle esibizioni live è ispirato a quello del periodo gabrielliano, con maschere e coreografie. Per questa occasione speciale verrà riproposto con la massima fedeltà uno degli album cardine del repertorio dei Genesis: "Seconds Out". In questo evento eseguiranno il loro "Double Drums Show"che vedrà la presenza sul palco di due batterie.