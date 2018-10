Reunion en el Magìn - Incontro nell'Immaginario Magico

MOSTRA FOTOGRAFICA DELLA STRAORDINARIA ARTISTA ARGENTINA LIAN MARIEL ANGELERI

La fusione inconsapevole delle arti plastiche visuali con la musica è rappresentata sorprendentemente della capacita della giovane artista in tutta la sua produzione. Con il suo “incontro nell’immaginario magico” lei ti porta dentro un mondo surreale-irreale dove ti trovi bene e ti lasci stordire con piacere.

La giovane artista, argentina di Buenos Aires, fin da quando era una bambina di 6 anni, oggi ventottenne, si è dedicata all'arte frequentando diverse accademie di pittura, di musica e di fotografia.

Lian va oltre la fotografia, e la sua produzione artistica rivela la passione con cui abbraccia queste tre discipline,

In questo mostra fotografica si incorporano insieme, la pittura, il volume, la presenza dei corpi e la fotografia, amalgamati in chiaroscuri bianco/nero, colori, sensazioni e ritmi che producono un insieme suggestivo e magico, mai visto precedentemente e che non sarà facile dimenticare.

"Credo che la mia arte sia costruita dalla diversità e dall'incontro delle discipline che ho percorso e attraversato. E questo viaggio, attraverso i diversi rami dell'arte, mi consente di creare un'opera che modella e costituisce la mia identità. (Lian Mariel Angeleri)".

Lian sarà presente all’inaugurazione e per alcuni giorni successivi. Per rendere l’evento indimenticabile. Lian regalerà, ai visitatori che lo vorranno e fino ad esaurimento, alcune sue stampe autografate.

Si consiglia, ai visitatori fotografi, di portare la macchina fotografica.

Verrà offerto un rinfresco a partire dalle ore 18 e verrà anche effettuata una proiezione delle fotografie dell’artista,



