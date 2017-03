Where Beer Happens - la cucina incontra la birra. Retrobottega, il ristorante fondato da Alessandro Miocchi e Giuseppe Lo Iudice, che unisce la cucina d'autore, il rapporto diretto con gli chef e un'atmosfera informale e divertente, si cimenta con la birra e i suoi elementi.

Nella prima serata della Settimana della Birra Artigianale, il locale rinuncia alla sua formula "aperta" e propone un menu degustazione di 6 portate realizzate con la birra o con i suoi ingredienti principali.

In abbinamento saranno proposte 5 birre di Ritual Lab, il birrificio artigianale di Formello che produce birre non filtrate, non pastorizzate e senza nessuna aggiunta di additivi unendo tecnica birraia e passione.

Il menu avra' un prezzo di 65 euro a persona (birre incluse) e l'intero locale sara' dedicato alla serata. Prenotazione obbligatoria tramite mail.