"Memorie in piazza", il 25 aprile virtuale con Rete Comune Inquilini Ater San Saba

#Insiemecelafaremo, con questo hashtag, la Rete Comune Inquilini Ater San Saba si prepara a festeggiare - seppur in modo diverso - la Festa della liberazione.

Il 25 aprile le "Memorie in piazza", saranno in diretta o registrate. Ci saranno gli interventi di Sabrina Alfonsi, Sandro Portelli, Paolo Masini, ANPI Testaccio San Saba Aventino, Valerio Mastandrea, Doriana Casadidio, i bambini delle scuole elementari Badini e Regina Elena (che hanno partecipato al Premio Nonno Bruno, il Giusto di San Saba la cui premiazione era prevista per il 17 e ora sarà virtuale), le testimonianze dei nostri anziani del rione, Musica con Maurizio Carlini e Lorenza Bohuny, Roberto Mazzoli, Orchestra Malancia (versione mini), Stefano Pogelli e Gavina Saba, Sara Modigliani.

Tutti possono partecipare accedendo al diretta con Zoom. Per maggiori informazioni contattare il 347.6710168