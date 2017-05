Retape: dai Moseek ai Vanilla Sky, l'eccellenza del rock romano all'Auditorium

Retape: l'eccellenza del rock romano all'Auditorium. Il 26 e 27 maggio la Fondazione Musica per Roma promuove un evento musicale che rappresenta un' importante novità per la scena musicale romana. Si chiama Retape ed è un festival che porta in scena l'eccellenza del rock capitolino, ispirandosi alle kermesse live degli anni '70 che iniziavano il pomeriggio e fino a sera inoltrata proponevano il meglio del meglio degli artisti contemporanei.

Si tratta di una rarissima occasione per vedere sullo stesso palco gli artisti che si sono affermati più recentemente sulla scena romana, ma anche band che hanno segnato la storia della musica capitolina e sono oramai note anche all'estero.

Le serate prevedono esibizioni di circa trenta minuti per ogni formazione, per un totale di quindici artisti divisi in due memorabili giornate. Non mancheranno le partecipazioni speciali sia nella prima che nella seconda serata, con la presenza di nomi molto noti come Federico Zampaglione, Max Gazzè, Alex Britti. Saranno inoltre allestiti stand, per un festival che si preannuncia come un appuntamento imperdibile e che farà parlare di sé.

Venerdi 26

Mamavegas

Moseek

Giancane

Margherita Vicario

La Batteria

Mary in June

Massimo Giangrande

Kutso

ospiti

Federico Zampaglione

Sabato 27

Belladonna

Lucio Leoni

Toot

Mokadelic

Chiara Vidonis

Vanilla Sky

Sha La La Las

ospiti

Max Gazzè

Alex Britti