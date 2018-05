Retape Festival: le migliori realtà musicali romane all'Auditorium

Appuntamento estivo con Retape, il festival dedicato alla scena musicale romana, nel Roma Summer Fest, due giorni di rock nella cavea per ascoltare le migliori realtà musicali romane, giovani band e ospiti “storici”, nuove star e artisti di successo.

Retape all'Auditorium

Retape si è presentato quest’anno con una formula rinnovata, ampliata, sviluppandosi in diverse rassegne: Retape Lab, in Teatro Studio Borgna con ospiti Tommaso di Giulio, Mòn, Andrea Ra e La Scala Shepard; Retape Off, nelle realtà dei club e delle strutture alternative romane (CSO La Strada, Teatro Tor Bella Monaca, DeFrag, Geronimo’s, Jailbreak) con Chiara Padellaro, The Artisan, Mark Hanna Band e I dei degli Olimpo.

Sul palco di Retape il 2 giugno

Luca D’Aversa

Mirkoeilcane

Leo Pari

Filippo Gatti

Rho

Germanò

Il Grido

Amir

Assalti Frontali

Cor Veleno

Garçon Fatal

Bombay

Sul palco di Retape domenica 3 giugno

Artù

Lillo e I Vagabondi

Los3Saltos

Ardecore

The Niro

Orchestraccia

Piotta

Bamboo

Giuda

Mésa