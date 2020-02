Restauriamo l'Anfiteatro del Casale Alba Uno

L’Anfiteatro di Tufo del Casale Alba 1 è un bene che, in più di 50 anni, ha acquistato un valore sociale e culturale inestimabile per tutta la comunità territoriale. Ed è con questa convinzione che il 16 Febbraio alle 10:00 è previsto un appuntanento per restaurare nuovamente l’Anfiteatro di Tufo, tutti e tutte insieme.

Il programma di domenica:

h.10 restauro collettivo dell'anfiteatro di tufo di fronte al Casale Alba 1

h.16 riunione pubblica al Casale Alba Due per progettare le attività future all'anfiteatro



Come arrivare al Casale Alba 1:

Il Casale Alba 1 si trova all’interno del Parco di Aguzzano. Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all’angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza.

Le fermate autobus più vicine sono del 341, 350 e il 311.

La metro più vicina è Rebibbia, linea B.