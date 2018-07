Resta con me: il film in anteprima a Notti di cinema e… A Piazza Vittorio

Le sorprese non vanno in vacanza a Notti di cinema e… A Piazza Vittorio. Il mese di agosto, infatti, porterà un’ondata di anteprime, con la programmazione in arena di alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione cinematografica.

Giovedì 16 agosto, a Notti di cinema e… A Piazza Vittorio, arriva Resta con me, una storia vera trasposta sul grande schermo da Baltasar Kormákur e interpretata da Shailene Woodley e Sam Claflin.

I due attori, idoli dei giovanissimi, interpretano rispettivamente Tami e Richard, una coppia pronta a salpare con la propria barca da Tahiti alla California in un viaggio memorabile. Dopo le prime giornate, fatte di sole accecante e blu a perdita d’occhio, si imbattono in un uragano dalla potenza distruttiva che risucchia l’imbarcazione e lascia i due a un passo dalla morte.

Al risveglio, la ragazza trova Richard privo di sensi e la radio rotta mentre si rende conto che il porto più vicino dista migliaia di chilometri: la attende una corsa contro il tempo per assicurarsi la sopravvivenza e salvare l’uomo che ama.

Resta con me a Piazza Vittorio

Prezzo unico 7€

Per la programmazione del cinema a Piazza Vittorio formula fedelissimi: ogni 10 ingressi 2 in omaggio

Attraverso questo link è possibile acquistare i biglietti anche dal web e consultare tutti i film in programma fino al 2 settembre.