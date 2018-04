Dal Chiapas a Gaza tornando a Roma. Alla Dolce Vita Gallery la mostra (R)esistenze

Nelle braccia che sorreggono la bara si leggono forza e affetto. L'ultimo abbraccio non si lascia raccontare solo da lacrime di dolore per la separazione, i pugni sono alzati. Tra le immagini del fotorafo e videoreporter Valerio Nicolosi, che verranno esposte venerdì 20 aprile per la prima volta presso la Dolce Vita Gallery, in via Palermo 41, c'è anche Roma. In questo caso un ricordo collettivo nel giorno dell'addio a Carla Verbano, quasi un regalo al quartiere Tufello.

(R)esistenze è un progetto editoriale che raccoglie 13 anni di vita durante i quali Nicolosi ha attraversato nove paesi, in tre continenti diversi. Tanti viaggi, un unico cammino attraverso le 'resistenze' che sorreggono il pianeta. Tanti scatti che hanno immortalato storie di donne e di uomini. esistenze appunto. "Ho messo la parentesi sulla (R) perché dagli zapatisti ai migranti di Calais nel mondo sono in molti ad essere costretti a resistere per ribadire la propria esistenza".

Così il racconto dei "poveri", come dice Nicolosi, "dalla parte dei più deboli", in queste immagini diventa una forza che aumenta 'sfogliandole'. Una sans papier a Bruxelles grida con la bocca spalancata il suo diritto ad esistere. Ha il pugno alzato e non è sola. Un'altra donna lo fa in silenzio, guarda dal basso verso l'alto un poliziotto. Al suo occhio, nel centro dell'immagine, non serve la voce per affermarsi. Una ragazza in una scuola di Gaza si apoggia alla spalla dell'amica. Il sole che le accarezza il volto le dà la forza per continuare a pensare ad una vita senza muri. E ancora Roma, piazza San Giovanni. La manifestazione del 25 ottobre.

E tante altre immagini ancora. Dal Nicaragua dei Caneros che muoiono di lavoro e pesticidi insieme alla loro terra, al confine tra il Guatemala e il Messico, porta d'ingesso verso gli Usa. Poi gli zapatisti della selva Lacandona, volto coperto dal passamontagna, (r)esistenza indigena in un paese di conquista. E l'Europa delle manifestazioni contro l'austerity e della 'Jungle' di Calais che guarda il Regno Unito, zattera alla deriva. Si torna a Roma, "tra nottate nei bar di periferia, carte da gioco e biliardo", e i campi rom monumenti "al pregiudizio razziale".

"Resistenze è una parte di vita" racconta Valerio Nicolosi. "Ogni foto, ogni racconto che la accompagna, è una storia di un viaggio che mi ha portato dall'altra parte del mondo o sotto casa. Ho unito le passioni, la politica, le foto e i video e questo è il risultato". (R)esistenze, è un progetto editoriale di immagini e parole che Valerio Nicolosi sta vendendo in 'anteprima' tramite Crowdbooks, sarà possibile farlo anche domani, nell'attesa che diventi un libro. Come quando si è pronti a partire per un viaggio, prenderlo da uno scaffale e sfogliarlo prima di iniziare a camminare annullerebbe la scoperta.

"A volte una foto può essere una fucilata”. Nicolosi cita Mario Dondero. "Per questo ti devi saper calare nella realtà in cui ti trovi, devi conquistarti la fiducia delle persone" conclude il fotografo e videoreporter "e far sembrare la macchina fotografica un elemento naturale di quel contesto, devi essere uno di loro".

Venedì 20 aprile

dalle 18:30 alle ore 23:30

Dolce Vita Gallery

Via Palermo, 41, 00184 Roma

La mostra resterà visitabile dal 20 al 28 aprile, dalle ore 13 alle 21.