L'Appia della gente di cinema: la residenza del duca di Warwick

Passeggiata al V miglio della via Appia antica, tra storie antiche e moderne, con visita alla villa appartenuta al duca di Warwick, attore nei film "di cappa e spada" degli anni '50.



Ora e luogo dell’appuntamento: Ore 10:00 presso via di Tor Carbone angolo via Appia antica (verso Roma)

Durata della visita: 1 ora e 30 circa

Costo: 8 euro

Numero massimo di partecipanti: 30

Info: puntoappia@parcoappiaantica.it



Per partecipare è obbligatoria la prenotazione su: parcoappiaantica.eventbrite.it



NB. Sarà possibile acquistare un massimo di 2 biglietti a persona per ciascuna visita.



I biglietti non sono rimborsabili, sarà invece possibile cedere il proprio tagliando di accesso comunicando preventivamente la variazione dei nominativi via mail scrivendo a: puntoappia@parcoappiaantica.it

In caso di pioggia - e relativa comunicazione di eventuale annullamento visita - i biglietti acquistati resteranno validi per il recupero delle visite.