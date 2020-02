Requiem per tre frammenti, Literary performance

Venerdi 7 febbraio alle ore 18, a La Chanceria, la libreria della piccola editoria, siete tutti invitati per la presentazione di un’opera d’esordio che vi stupirà e vi commuoverà.



L’attore Mauro Toscanelli propone il suo “Requiem per tre frammenti”, edito da La Rondine Edizione, un romanzo avvolgente e sensibile, dove il protagonista Simone verrà chiamato a ripercorrere a ritroso la storia della sua famiglia.

Dopo la morte del nonno, viene in possesso del diario della nonna e attraverso quelle letture rivivrà le vicissitudini affrontate nel corso del tempo dai suoi cari, dall’epoca della dittatura fascista, agli anni bui della seconda guerra mondiale, la prigionia in un campo di internamento, le difficoltà della ricostruzione nel periodo post bellico, il boom economico degli anni del boom economico, fino al momento in cui tutto venne sconvolto. Un segreto di cui Simone non era a conoscenza e a cui non era preparato.



Un libro che riesce con sincerità e delicatezza ad abbracciare temi delicati e di non sempre facile trattazione come l’amore, la solitudine, i rapporti con gli altri, la memoria e tematiche LGTB. Argomenti che l’autore riesce a condensare e trattare con maestria, lasciando molti spunti di riflessione e qualcosa di concreto a chi legge.



Un incontro imperdibile con Mauro Toscanelli e la possibilità di assistere ad un evento a metà tra teatro e letteratura arricchito da bellissime letture e moderato con sapiente bravura da Francesco Toniarini.



Per info

lachanceria@gmail.com