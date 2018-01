Reparto Amleto al Teatro India

Dal 9 al 14 gennaio al Teatro India in scena REPARTO AMLETO scritto e diretto da Lorenzo Collalti, vincitore del Premio Miglior Spettacolo della rassegna “Dominio Pubblico - La città agli under 25”, che il Teatro di Roma accoglie e propone come produzione, impreziosendo il cartellone della stagione e consolidando «una più diretta collaborazione fra il festi¬val under 25 e l’istituzione Teatro di Roma – dichiara il direttore Antonio Calbi – accogliere questa proposta è un ulteriore elemento per sostenere la fucina di nuove creatività e rin¬forzare l’identità del Teatro India come fabbrica del teatro di domani».

Il classico shakespeariano viene scomposto e attualizzato per diventare un ingranaggio teatrale: il giova¬ne regista e drammaturgo Lorenzo Collalti traspone la ce¬lebre vicenda di Amleto ai giorni nostri, ambientandola in un ospedale dove il Principe di Danimarca si è recato in preda ad un attacco isterico vaneggiando e sostenendo di aver visto il fantasma del padre.

Tra dialoghi travolgenti, botte e risposte entusiasmanti, si crea una situazione carica di ritmo e vivacità con citazioni filosofi¬che e battute esilaranti che trascineranno il pubblico in un vortice di risate e riflessioni.