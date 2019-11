Renton Crew presenta Femmes Fatales

Il 30 novembre Renton Crew propone presso il CityLab971 l’evento intitolato “Femmes Fatales” che vede protagoniste tre performance ben distinte, pronte a trasformare un semplice sabato notte in un’esperienza unica e irripetibile.

Celebrato nella settimana contro la violenza sulle donne, "Femmes Fatales" non a caso vede sotto i riflettori tre figure artistiche femminili, a dimostrazione che una donna può raggiungere qualsiasi obiettivo e realizzare qualsiasi grande impresa o sogno che si ritrovi chiuso in un cassetto.

La prima artista in line up è Alienata che nasce in Spagna ma si trasferisce a Berlino per inseguire la sua forte passione per la musica e per l’arte de djing. Una donna che non ha bisogno di grandi presentazioni ma è giusto sottolineare che il suo talento e la sua tenacia hanno attratto l’attenzione di numerosi grandi artisti del settore come Dave Clarke e Ben Sims.

Alienata ha completamente stravolto con il suo show l’edizione ADE – Amsterdam Dance Event del 2018 e il pubblico capitolino freme in attesa di degustare questo debutto tra la geniale produttrice e la giovane crew italiana.

La seconda artista protagonista del prossimo evento Renton Crew è Luna Vassarotti. Giovane, brillante ed eclettica, sono questi i punti cardine di un’artista che da Roma si è trasferita a Berlino per dedicarsi completamente alla musica elettronica, promuovendo diversi progetti. Uno di questi è Instruments Of Discipline, etichetta discografica indipendente che propone musica pragmatica, introversa, tipica della scena elettronica nordeuropea, ma che è riuscita a conquistare l’attenzione di un brand come Gucci, che ha usato alcuni brani della label per lanciare una collezione proprio a Roma. Luna è anche la voce principale di OPERANT altro progetto artistico che prevede una full immersion tra sonorità profonde e vocal graffianti.

La terza produttrice che animerà il sabato al CityLab971 è Marta o meglio conosciuta come Fivequestionmarks. Il percorso di Marta è veramente notevole, da direttrice artistica di alcuni delle realtà più in voga della Capitale come Ex Dogana, a giovane promessa dell’elettronica italiana. Avete mai immaginato di girare in un club muniti di pattini a rotelle? Questo sarà possibile durante l’evento di sabato 30, grazie all’iniziativa promossa dal Citylab971 e intitolata “Roller Disco Party” nella quale potrete fittare a titolo gratuito un paio di roller e sfrecciare da un’area all'altra della struttura, ascoltando il meglio della musica elettronica.

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/events/722266721592009/