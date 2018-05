Renault Kadjar Star Wars: l'evento per tutti gli appassionati!

Nuovo Renault Kadajar questo mese ti porta al cinema!

In occasione della versione Renault Kadjar Star Wars la Concessionaria Autoéquipe di Roma ha deciso di dedicarti delle offerte galattiche a cui sarà difficile rinunciare.

Il 19 Maggio 2018 presso gli Showroom di Via Silicella 1/b, Via Tuscolana 368 e Via Laurentina 786 ci saranno in palio 2 biglietti per l’uscita del film “Solo: a Star Wars story” di Giovedì 23 Maggio, validi per i primissimi che acquisteranno il favoloso Renault Kadjar.

Inoltre partecipando all’evento dedicato potrai vincere la bellissima cassa Bluetooth versione Star Wars Stormtrooper.

Partecipare è semplicissimo!

Passa in Concessionaria Sabato 19 Maggio, scatta la tua foto con Renault Kadjar Star Wars e inviala a Contatta@gruppocresci.it, ricorda di chiedere in Concessionaria la liberatoria fotografica da allegare alla mail. Le foto saranno caricate nell’album “Kadjar Star Wars” all’interno della pagina Facebook , quella che riceverà più Like entro martedì 22 Maggio alle ore 16.00 vincerà il premio finale: la cassa Bluetooth Stormtrooper. Un pezzo davvero unico per tutti gli appassionati!

In regalo anche tantissimi gadget, ma solo fino ad esaurimento scorte!

A proposito di offerte, quindi, non rinunciare ai notevoli vantaggi che ti proponiamo con i Galactic Days:

3 anni di manutenzione

3 anni di kasko

3 anni di furto e incendio

Kadjar potrà essere tuo da 159€/mese. TAN 4,99% - TAEG 6,60%

Renault Kadjar è un crossover solido, sportivo e confortevole in grado di farti vivere ogni avventura al massimo. Non basterebbero mille parole per descriverlo, è per questo che ti invitiamo direttamente a provarlo con un Test Drive.

Save the Date! 19 Maggio 2018 presso le Concessionarie Autoéquipe di Roma!

Via Silicella 1/b ; Via Tuscolana 368 e Via Laurentina 786