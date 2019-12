Renato Zero Night, Tribute Band

Start Live h. 22:00

Ingresso €3

Info e prenotazioni: 06 86 890 760

Le prenotazioni dei tavoli valgono solo per chi cena



I Via Tagliamento, Tribute Band di Renato Zero, nascono con l'obiettivo di divulgare le opere di un Maestro che oltre ad essere un grande poeta e uno show-man.

I musicisti si impegnano a suonare e cantare nel modo più verosimile possibile, cercando quelle sfumature che pochi riescono a percepire, ma che a tanti riescono a dare emozioni.

Un repertorio sempre aggiornato e in continua evoluzione dove non mancheranno classici come "I migliori anni della nostra vita" e "Cercami".



Un concerto dei Via Tagliamento è un viaggio all'interno di ricordi, una vera e propria alchimia di emozioni che bisogna vivere davvero.

Un’emozione davvero entusiasmante sulle note di Renato Zero, dove il pubblico diventa protagonista e non un semplice spettatore!



La band è composta da Andrea (alla Voce), Lucio Frau (Chitarre), Stefano Crudele (Batteria), Dario Mortellaro (Tastiere)